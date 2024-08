1 Die deutschen Fußballerinnen werden gegen Spanien um Bronze spielen. (Archivbild) Foto: dpa/Daniel Cole

Kurz nach dem deutschen Halbfinal-Aus steht auch der Gegner im Spiel um Platz drei fest. Auf das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch warten die Weltmeisterinnen.











Die deutschen Fußballerinnen spielen bei den Olympischen Spielen gegen die spanischen Weltmeisterinnen um Bronze. Die Spanierinnen unterlagen Brasilien im zweiten Halbfinale in Marseille mit 2:4 (0:2). Brasilien spielt am Samstag in Paris gegen Deutschland-Bezwinger USA um den Olympiasieg.