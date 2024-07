1 Die 22-Jährige gewann Bronze im Finale über 1500 Meter Freistil. Foto: dpa/Michael Kappeler

Die nächste Medaille geht nach Deutschland: Schwimmerin Isabel Gose holt Bronze über 1500 Meter Freistil.











Erfolg im Schwimmen: Vizeweltmeisterin Isabel Gose hat die zweite deutsche Schwimm-Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen. Die 22-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale über 1500 Meter Freistil in der La Defense Arena als Dritte an.