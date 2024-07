Die Olympischen Sommerspiele in Paris werden am Freitag, 26. Juli, offiziell eröffnet. Wie lange sie gehen und welche Wettkämpfe am letzten Tag anstehen.

Die Olympischen Spiele Paris 2024 finden vom 26. Juli bis 11. August in Paris statt. Die Stadt richtet damit zum dritten Mal Olympischen Sommerspiele nach denen von 1900 und 1924 aus. Bis zum 11. August werden insgesamt 329 Goldmedaillen vergeben.

Noch vor der offiziellen Eröffnungsfeier am Freitag, 26. Juli, fanden zwei Tage zuvor die ersten Wettkämpfe statt. Und auch die ersten Mannschaften – unter anderem die deutschen Fußballerinnen und Handballerinnen – mussten in Frankreich bereits am Donnerstag, 25. Juli, ran.

Olympia 2024: Wie enden die Sommerspiele in Paris?

Am letzten Tag der olympischen Sommerspiele wird es eine offizielle Abschlussfeier in Paris geben. Viel ist zur Show ist bislang noch nicht bekannt, losgehen soll es allerdings um 19.30 Uhr.

Die Wettkämpfe am letzten Tag der Spiele sind folgende:

LEICHTATHLETIK (Invalides) – 08.00 Uhr, Frauen, Marathon, Finale (F)

HANDBALL (Pierre Mauroy Stadion) – 09.00 Uhr, Männer, Spiel um Platz 3

WASSERBALL (Paris La Defense Arena) – 09.00 Uhr, Männer, Spiel um Platz 5 und 10.35 Männer, Spiel um Platz 3

MODERNER FÜNFKAMPF (Château de Versailles) – 11.00 Uhr Frauen, Finale Reiten

RADSPORT, BAHN (Nationales Velodrom) – 11.00 Uhr Frauen, Omnium, Scratch und 11.22 Uhr Frauen, Sprint, Halbfinale sowie 11.29 Uhr Männer, Keirin, Viertelfinale

BASKETBALL (Bercy Arena) – 11.30 Uhr Frauen, Spiel um Platz 3

GEWICHTHEBEN (Paris Arena Süd 6) – 11.30 Uhr Frauen, Klasse über 81 kg, Finale (F)

MODERNER FüNFKAMPF (Château de Versailles) – 11.40 Uhr Frauen, Finale Fechten

RADSPORT, BAHN (Nationales Velodrom) – 11.57 Uhr Frauen, Omnium, Temporennen

RINGEN, FREISTIL (Champ-de-Mars Arena) – 12.00 Uhr Männer, Leichtgewicht (-65 kg), Kampf um Bronze

MODERNER FüNFKAMPF (Château de Versailles) – 12.10 Uhr Frauen, Finale Schwimmen

RADSPORT, BAHN (Nationales Velodrom) – 12.25 Uhr Frauen, Sprint, Rennen um Plätze 5-8

RINGEN, FREISTIL (Champ-de-Mars Arena) – 12.25 Uhr, Männer, Leichtgewicht (-65 kg), Finale (F)

RADSPORT, BAHN (Nationales Velodrom) – 12.29 Uhr, Männer, Keirin, Halbfinale

RINGEN, FREISTIL (Champ-de-Mars Arena) – 12.35 Uhr, Männer, Schwergewicht (-97 kg), Kampf um Bronze

MODERNER FüNFKAMPF (Château de Versailles) – 12.40 Uhr Frauen, Finale Laserrun

RADSPORT, BAHN (Nationales Velodrom) – 12.45 Uhr Frauen, Sprint, Rennen um Bronze und 12.45 Uhr Frauen, Sprint, Finale (F)

RINGEN, FREISTIL (Champ-de-Mars Arena) – 12.45 Uhr Männer, Schwergewicht (-97 kg), Kampf um Bronze

RADSPORT, BAHN (Nationales Velodrom) – 12.49 Uhr Frauen, Sprint, Finale (F) und 12.53 Uhr Frauen, Omnium, Ausscheidungsrennen

RINGEN, FREISTIL (Champ-de-Mars Arena) – 13.00 Uhr Männer, Schwergewicht (-97 kg), Finale (F)

VOLLEYBALL (Paris Arena Süd 1) – 13.00 Uhr Frauen, Finale (F)

RINGEN, FREISTIL (Champ-de-Mars Arena) – 13.20 Uhr, Frauen, Schwergewicht (-76 kg), Kampf um Bronze

RADSPORT, BAHN (Nationales Velodrom) – 13.23 Uhr, Männer, Keirin, B-Finale

HANDBALL (Pierre Mauroy Stadion) – 13.30 Uhr, Männer, Finale (F)

RINGEN, FREISTIL (Champ-de-Mars Arena) – 13.30 Uhr, Frauen, Schwergewicht (-76 kg), Kampf um Bronze

RADSPORT, BAHN (Nationales Velodrom) – 13.32 Uhr, Männer, Keirin, Finale (F)

RINGEN, FREISTIL (Champ-de-Mars Arena) – 13.45 Uhr, Frauen, Schwergewicht (-76 kg), Finale (F)

RADSPORT, BAHN (Nationales Velodrom) – 13.56 Uhr, Frauen, Omnium, Punktefahren (F)

WASSERBALL (Paris La Defense Arena) – 14.00 Uhr, Männer, Finale (F)

BASKETBALL (Bercy Arena) – 15.30 Uhr, Frauen, Finale (F)

Olympia 2024: Wo kann man die Wettkämpfe sehen?

Die Sommerspiele werden in der ARD, im ZDF und bei Eurosport gezeigt. Das Zweite hatte bereits am 25. Juli mit dem ersten Übertragungstag vom Fußballturnier der Frauen begonnen. Die ARD wird an diesem Freitag, 26. Juli, mit der Eröffnungsfeier und am Samstag mit dem ersten Wettkampftag starten (Live-Übertragung Olympia 2024). Danach wechseln sich die beiden Sender täglich ab und bieten zusammen 240 Stunden in ihren Hauptprogrammen. Eurosport verspricht sogar ein 24-Stunden-Programm.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender bieten zudem gemeinsam bis zu zehn parallele Livestreams mit rund 1.500 Stunden Berichterstattung an, die auch in den jeweiligen Mediatheken zu sehen sind. Das kostenpflichtige Streamingplattform Discovery+ zeigt mehr als 3.800 Stunden Live-Sport mit allen 329 Medaillenentscheidungen.