Mikaela Shiffrin – Drama in zwei Akten

1 Mikaela Shiffrin kann es nicht fassen: schon wieder ist alles aus. Foto: AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT

Die US-Rennläuferin Mikaela Shiffrin scheidet erst im Riesenslalom und dann im Slalom vorzeitig aus.









Peking/Stuttgart - Was für ein Debakel! Was für eine Enttäuschung! Mikaela Shiffrin konnte ihre Tränen nicht verbergen. Erst ist bei diesen Winterspielen im Riesenslalom ausgeschieden – und jetzt auch noch im Slalom. „Es ist nicht das Ende der Welt“, sagte der Ski-Superstar nach der zweiten großen Niederlage bei diesen Winterspielen. Und damit hatte sie im Großen und Ganzen natürlich recht. Was nun für sie angesagt ist? „Ich glaube, ich muss viel hinterfragen jetzt.“ Auch das stimmte irgendwie. Nach ihrem frühen Aus im Riesenslalom patzte die Amerikanerin jetzt auch noch im ersten Lauf des Slaloms. Nach nur wenigen Toren.