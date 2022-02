14 Die deutschen Medaillengewinner gibt es in der Bildergalerie. Foto: dpa/Michael Kappeler

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking zählen viele deutsche Sportlerinnen und Sportler zu den Medaillenkandidaten. Wir geben in unserer Bildergalerie eine Übersicht zu den Gewinnern.















Peking - Bei den Olympischen Winterspielen steht Deutschland am Ende traditionell auf den Spitzenpositionen im Medaillenspiegel. 2018 belegte Team Germany in Pyeongchang Platz zwei in der Gesamtwertung. In der ewigen Bestenliste führt Deutschland sogar.

Auch bei diesen Spielen in Peking rechnen sich viele Athletinnen und Athleten aus der Bundesrepublik wieder gute Chancen auf einen Treppenplatz aus. 109 Wettbewerbe werden vom 4. bis zum 20. Februar in China ausgetragen.

Alle deutschen Medaillengewinner listen wir nach dem Startschuss der Spiele in der Bildergalerie auf. Wir aktualisieren diese anschließend ständig. Viel Spaß beim Durchklicken.