Olympia 2018 Die Videokolumne „Betthupferl aus Pyeongchang“ – Teil 1

Von red 08. Februar 2018 - 18:52 Uhr

Unsere Redakteure Jochen Klingovsky und Jürgen Kemmner berichten täglich in ihrer Videokolumne „Betthupferl aus Pyeongchang“ von ihrem Alltag bei den Olympischen Winterspielen und blicken für uns hinter die Kulissen.

Um Sie auf die anstehende Nacht vorzubereiten, werden wir ebenfalls am frühen Abend auf besondere Ereignisse in der Nacht in unserer Kolumne „Schlaflos durch die olympische Nacht: Das müssen Sie sehen“ vorausblicken – wann es sich lohnt, den Wecker zu stellen, und was man getrost verschlafen darf.