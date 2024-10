Mary-Kate und Ashley Olsen, auch bekannt als die Olsen Twins, haben in den 90er und frühen 2000er Jahren eine Reihe von erfolgreichen Filmen gedreht, die sie zu jugendlichen Popkultur-Ikonen machten. Ihre Filme sind meist leichte, familienfreundliche Komödien mit einem Fokus auf Abenteuer, Romantik und den typischen Herausforderungen des Teenagerlebens.

11 Filme & Serien mit den Olsen Twins

1. Eins und Eins macht Vier (It Takes Two, 1995)

Eine charmante Familienkomödie, die die Geschichten von zwei Mädchen verbindet: Amanda, ein quirliges Waisenkind, und Alyssa, ein wohlbehütetes Mädchen aus reichem Hause. Obwohl sie sich zuvor nie begegnet sind, sehen sie sich zum Verwechseln ähnlich. Durch einen Zufall kreuzen sich ihre Wege in einem Feriencamp, wo sie beschließen, ihre Rollen zu tauschen, um das Leben der jeweils anderen zu erleben. Dabei versuchen sie auch, das Liebesleben ihrer Eltern zu retten und verhindern, dass Alyssas wohlhabender Vater eine Frau heiratet, die ihm nicht guttut. Der Film bietet viel Witz, Charme und herzerwärmende Momente.

Hier können Sie „Eins und eins macht Vier“ streamen:

ANZEIGE

2. Der beste Vater der Welt (Billboard Dad, 1998)

Die Geschichte dreht sich um die Zwillinge Tess und Emily, die in Los Angeles leben und sich Sorgen um ihren alleinerziehenden Vater machen, der nach dem Tod ihrer Mutter einsam ist. Um ihn wieder glücklich zu machen, starten sie eine ungewöhnliche Aktion: Sie malen eine riesige Kontaktanzeige auf ein Werbeplakat, um eine neue Partnerin für ihn zu finden. Ihr Plan führt zu allerlei chaotischen und witzigen Verwicklungen, während sich der Vater widerwillig auf das Abenteuer Dating einlässt. Der Film kombiniert Herz und Humor und hat den typischen Olsen-Twins-Charakter

Hier können Sie „Der beste Vater der Welt“ streamen:

ANZEIGE

Film auch ohne Stream schauen: "Der beste Vater der Welt" auf DVD bei Amazon kaufen (ANZEIGE)

3. Ein unschlagbares Doppel (Switching Goals, 1999)

In dieser sportlichen Familienkomödie dreht sich alles um die Zwillinge Sam und Emma Stanton, die zwar äußerlich gleich aussehen, aber sehr unterschiedliche Interessen haben. Sam ist eine begeisterte Fußballspielerin, während Emma eher an Mode und Shopping interessiert ist. Als ihr Vater, der gleichzeitig Trainer von Sams Fußballmannschaft ist, die Mädchen in die falschen Teams einteilt, beschließen sie, die Rollen zu tauschen. Das führt zu einigen lustigen und verwirrenden Situationen, während die beiden Schwestern lernen, dass sie trotz ihrer Unterschiede zusammenhalten und ihre eigenen Stärken nutzen müssen.

Hier können Sie „Ein unschlagbares Doppel“ streamen:

ANZEIGE

Film ohne Stream schauen: "Ein unschlagbares Doppel" auf DVD bei Amazon kaufen (ANZEIGE)

4. Ferien unter Palmen (Holiday in the Sun, 2001)

In dieser Abenteuerkomödie verbringen die Zwillinge Madison und Alex ihre Ferien auf den Bahamas in einem luxuriösen Resort. Obwohl sie zunächst enttäuscht sind, dass sie nicht mit ihren Freunden in den Skiurlaub fahren konnten, tauchen sie schnell in das Inselabenteuer ein. Neben Sonnenbaden und Spaß am Strand geraten die beiden in eine aufregende Geschichte, als sie einem Kunstdieb auf die Spur kommen. Zwischen Urlaubsromanzen und gefährlichen Entdeckungen erleben die Schwestern jede Menge Abenteuer, während sie versuchen, das Verbrechen aufzudecken.

Hier können Sie „Ferien unter Palmen“ streamen:

ANZEIGE

Film ohne Stream schauen: "Ferien unter Palmen" auf DVD bei Amazon kaufen (ANZEIGE)

5. It takes two – London wir kommen! (Winning London, 2001)

Die Zwillinge spielen Chloe und Riley Lawrence, die für ihre Schule an einer internationalen, simulierten UN-Konferenz in London teilnehmen. Während sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden, geraten sie in lustige und romantische Abenteuer. Chloe nimmt die Konferenz sehr ernst, während Riley sich mehr für das Sightseeing und einen charmanten Briten interessiert. Der Film verbindet Teenie-Romantik, Humor und eine Prise kulturelles Abenteuer.

Hier können Sie: „It takes two – London wir kommen!“ streamen:

Film ohne Stream schauen: "It takes two - Londown wir kommen!" auf DVD bei Amazon kaufen (ANZEIGE)

ANZEIGE

6. Verliebt in Rom (When in Rome, 2002)

In „Verliebt in Rom“ treten die Zwillinge Leila und Charli Hunter ein Praktikum in Rom an. Voller Vorfreude auf das italienische Abenteuer arbeiten die beiden für ein Modeunternehmen und träumen davon, in der Branche Fuß zu fassen. Doch schon bald stehen sie vor einer Reihe von Herausforderungen, als Missverständnisse und unerwartete Probleme ihre Jobs gefährden. Während sie versuchen, sich im chaotischen Arbeitsalltag zu behaupten, erleben sie auch die Schönheit und Romantik Roms, was zu neuen Freundschaften und sogar Romanzen führt.

Hier können Sie „Verliebt in Rom“ schauen:

ANZEIGE

7. Sweet 16 – Willkommen im Leben (Getting There, 2002)

In „Sweet 16“ feiern die Olsen-Twins Mary-Kate und Ashley als Taylor und Kylie Hunter ihren 16. Geburtstag und erhalten endlich ihre Führerscheine. Um diesen Meilenstein zu feiern, beschließen sie, mit Freunden einen abenteuerlichen Roadtrip nach Salt Lake City zu unternehmen, um dort die Olympischen Winterspiele zu besuchen. Doch auf ihrem Weg geraten sie immer wieder in turbulente und witzige Situationen – von Missgeschicken mit ihrem Auto bis hin zu unerwarteten Umwegen. Trotz aller Hindernisse erleben sie eine aufregende Reise voller Freundschaft, Spaß und neuen Erfahrungen, während sie versuchen, ihr Ziel zu erreichen.

Hier können Sie „Sweet 16 - Willkommen im Leben“ streamen:

ANZEIGE

Film ohne Stream schauen: "Sweet 16 - Willkommen im Leben" auf DVD bei Amazon kaufen (ANZEIGE)

8. The Challenge – Eine echte Herausforderung (The Challenge, 2003)

In „The Challenge“ spielen Mary-Kate und Ashley Olsen die rivalisierenden Zwillingsschwestern Lizzie und Shane, die seit Jahren keinen Kontakt mehr zueinander haben. Während Lizzie eine ehrgeizige Studentin ist, die von einer politischen Karriere träumt, genießt Shane ein entspanntes Surferleben. Beide landen überraschend als Teilnehmerinnen in derselben Reality-TV-Show, die in Mexiko stattfindet. Dort müssen sie in verschiedenen abenteuerlichen Herausforderungen gegeneinander antreten – und lernen dabei nicht nur, wie sie sich den Prüfungen stellen, sondern auch, sich als Schwestern wieder näherzukommen.

Hier können Sie „The Challenge“ streamen:

ANZEIGE

Film ohne Stream schauen: "The Challenge" auf DVD bei Amazon kaufen (ANZEIGE)

9. Ein verrückter Tag in New York (New York Minute, 2004)

In der Komödie geht es um die Zwillinge Jane und Roxanne „Roxy“ Ryan, gespielt von Mary-Kate und Ashley Olsen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Jane ist eine pflichtbewusste, hochambitionierte Schülerin, die nach New York City reist, um eine wichtige Stipendiumsrede zu halten. Roxy hingegen ist eine rebellische Musikerin, die in der Stadt hofft, ihren großen Durchbruch zu schaffen. Was als einfacher Tagesausflug beginnt, verwandelt sich schnell in ein Abenteuer voller Missgeschicke, Verfolgungsjagden und unvorhergesehener Begegnungen – von einem hartnäckigen Polizisten bis zu zwielichtigen Musikpiraten. Während sie sich durch den Trubel der Stadt kämpfen, erkennen sie, dass sie trotz ihrer Unterschiede aufeinander angewiesen sind.

Hier können Sie „Ein verrückter Tag in New York“ streamen:

ANZEIGE

Bei diesen Serien haben die Olsen-Twins mitgespielt

10. Full House (1987-1995)

Full House ist eine beliebte US-amerikanische Sitcom. Die Serie dreht sich um den verwitweten Vater Danny Tanner, der nach dem Tod seiner Frau Hilfe bei der Erziehung seiner drei Töchter sucht. Er bittet seinen Schwager Jesse und seinen besten Freund Joey, bei ihm einzuziehen, um ihm bei der Betreuung der Kinder zu helfen. Zusammen meistern sie die Herausforderungen des Alltags mit viel Humor und Herz. Im Mittelpunkt stehen die liebenswerten und oft planlosen Familienabenteuer, während sich die Charaktere gegenseitig durch Höhen und Tiefen des Lebens begleiten.

Hier können Sie „Full House“ streamen:

ANZEIGE

11. So Little Time (2001)

Die Serie dreht sich um die Zwillinge Riley und Chloe Carlson, die als Teenager in Malibu leben und versuchen, Schule, Freunde und die Herausforderungen des Familienlebens zu meistern. Ihre Eltern sind getrennt, was für einige humorvolle und auch emotionale Momente sorgt. Mit einer Mischung aus jugendlichem Drama, Romantik und Leichtigkeit spricht die Serie vor allem jüngere Zuschauer an.

Hier können Sie „So Little Time“ streamen:

ANZEIGE

Serie ohne Stream schauen: "So Little Time" auf DVD bei Amazon kaufen (ANZEIGE)

Mary-Kate und Ashley Olsen: Über die Zwillinge

Mary-Kate und Ashley Olsen wurden als Kinderstars in den späten 80er und 90er Jahren berühmt. Ihren Durchbruch hatten sie bereits im Alter von neun Monaten in der Sitcom "Full House", in der sie gemeinsam die Rolle der Michelle Tanner spielten. Sie wurden schnell zu Popkultur-Ikonen und bauten ein Medienimperium mit Filmen, Serien und Modeprodukten auf. Zu ihren bekanntesten Projekten gehören Filme wie "Ein verrückter Tag in New York" und die Serie "So Little Time". In den 2000er Jahren zogen sie sich aus der Schauspielerei zurück und widmeten sich ihrer erfolgreichen Karriere als Modedesignerinnen mit den Marken „The Row“ und „Elizabeth and James“.