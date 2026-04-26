Olivier Mannoni in Stuttgart: „Donald Trump verwendet exakt die gleichen Wörter wie Hitler“

Olivier Mannoni hat „Mein Kampf“ ins Französische übertragen und darüber ein Buch geschrieben. Was man daraus für die Gegenwart lernen kann, erklärt er an diesem Mittwoch in Stuttgart.
Zehn Jahre hat Olivier Mannoni für eine kritische Studienausgabe an der Übersetzung von Hitlers „Mein Kampf“ gearbeitet. Hier beschreibt er, warum dieser Text nicht nur inhaltlich verstörend ist, sondern auch in seinem sprachlichen Unvermögen eine Herausforderung darstellt. Er zeigt, wie erfolgreich der Nationalsozialismus Unklarheit und Verzerrung als Mittel der Manipulation eingesetzt hat – und warum diese Muster heute wieder an Einfluss gewinnen.