Olivier Awards in London: Stylischer Auftritt von Naomi Campbell und Cate Blanchett

Die Stars haben sich bei den renommierten Olivier Awards am Sonntag in ihren schönsten Outfits gezeigt. Supermodel Naomi Campbell (54) posierte bei der Theaterpreisverleihung in der Londoner Royal Albert Hall in einem semi-transparenten Kleid. Das helle Dress wurde durch seinen Stufen-Look und die Federn am Faltenrock zum modischen Highlight. In den tiefen Ausschnitt legte sich eine lange Kette, die zu ihrem silbernen Armband passte. Die Haare fielen ihr glatt über ihre Schultern, das Make-up betonte die natürliche Schönheit der 54-Jährigen. Diese war nicht nur Gast des Events, sondern durfte außerdem einen Preis überreichen.

Diese Ehre kam auch Cate Blanchett (55) zuteil. Zudem zeigte sich der Schauspielstar wie das Model in einem Kleid mit Faltenrock. Blanchett wählte ein Midikleid mit roten Akzenten an den Schultern und am Saum. Zudem zierte ein besonderes Muster die Robe. Die Linien schienen ein Bergpanorama nachzuzeichnen. Zu dem taillierten Kleid trug sie schwarze High Heels, eine Sonnenbrille komplettierte den modernen Look.

Auch diese Stars bewiesen modisches Gespür

Ebenfalls zu den Gästen der Veranstaltung zählten der "Brutalist"-Star Adrien Brody (51) und seine Partnerin Georgina Chapman (48). Der Schauspieler erschien in einem schwarzen Anzug, an dessen Jacke eine silberne Brosche funkelte. Seine Freundin präsentierte sich in einem zweifarbigen Dress mit großem Blütendetail an der Hüfte. Brody war bei den Awards für das Stück "The Fear of 13" in der Kategorie "Bester Schauspieler" nominiert worden. Er musste sich jedoch gegen den "Konklave"-Darsteller John Lithgow (79) geschlagen geben, der für seine Leistung in "Giant" ausgezeichnet wurde.

Einen eleganten Auftritt legte zudem die Australierin Elizabeth Debicki (34) hin. Der "The Crown"-Star entschied sich für eine fließende Robe in Weiß mit kurzer Schleppe. Ein Statement setzte sie mit einem leuchtend roten Lippenstift. Hayley Atwell (43) sah in ihrem bodenlangen, schwarzen Kleid nicht weniger elegant aus.