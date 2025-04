Olivia von Platen: Zum Hochzeitstag: Frau von Ex-Porsche-Vorstand benennt sich auf Instagram um

Versuchter Mord und Körperverletzung Neuer Haftbefehl gegen Münchner Anschlagsfahrer

Die tödliche Auto-Attacke auf eine Demo in München sorgte bundesweit für Entsetzen. Die Bundesanwaltschaft lässt den Täter nun per Hubschrauber nach Karlsruhe einfliegen - und passt die Vorwürfe an.