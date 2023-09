Fans der US-Sängerin Olivia Rodrigo dürften sich gefreut haben, als die 20-Jährige verkündete, dass sie im Rahmen ihrer GUTS world tour auch nach Deutschland kommen wird. Die Künstlerin, die mit ihrer Debütsingle „Driver’s License mal eben diverse Spotify Rekorde brach, wird fünf Konzerte in Deutschland spielen. Aber wie kommt man an Tickets? Und: wie viel kosten die?

Die Sängerin, die auch als Schauspielerin aktiv ist, wird von Februar bis August 2024 in den USA, Großbritannien, Europa und Kanada unterwegs sein. Los geht ihre Tour im kalifornischen Palm Springs, letzte Station ist dann Los Angeles.

In Deutschland haben Fans die Möglichkeit, den US-Star in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Köln live zu erleben.

1. Juni 2024: Berlin (Mercedes-Benz-Arena)

4. Juni 2024: Hamburg (Barclays Arena)

5. Juni 2024: Frankfurt (Festhalle)

7. Juni 2024: München (Olympiahalle)

12. Juni 2024: Köln (Lanxess-Arena)

Wie kommt man an Tickets?

Wie bei vielen Musikern ist es so, dass man sich im Vorfeld registrieren musste, um die Chance zu haben, Tickets für die Deutschland-Shows zu ergattern. Bis zum 17. September um 23 Uhr ging das beim Portal „Ticketmaster“. Allerdings schreibt der Anbieter auf seiner Seite auch: „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage größer sein wird als die Anzahl der verfügbaren Tickets, sodass nur eine begrenzte Anzahl zufällig ausgewählter Fans Zugang zum Verkauf erhalten wird.“ Heißt also: wohl nicht jeder, der sich registriert hat, wird auch Karten bekommen.

Wer nach den Zufallsprinzip für den Vorverkauf ausgewählt wurde, bekam einen Code per Mail. Mit diesem konnte man ab diesem Donnerstag, 21. September, ab 15 Uhr versuchen, Karten zu bekommen. Möglich ist allerdings auch, dass man auf der Warteliste landet und zu einem späteren Zeitpunkt die Chance hat, am Ticketverkauf teilzunehmen – sofern noch Tickets übrig sind.

Wie viel kosten die Tickets?

Da die Karten nur mit einem gültigen Code zu bekommen sind, sind die Preise bei Ticketmaster nicht für jeden ersichtlich. In den sozialen Medien wird allerdings viel über den Ticketvorverkauf diskutiert – auch die Preise sind ein Thema.

Für das Konzert am 5. Juni in der Festhalle in Frankfurt etwa zeigt ein Bild auf Twitter, dass Sitzplätze zwischen 89,80 Euro und 127, 30 Euro kosten. Gangplätze zwischen 84,80 Euro und 142,30 Euro. Stehplätze sind mit 92,80 Euro angegeben. Platin-Tickets kosten für das Konzert zwischen 149 Euro bis 367,50 Euro.

Eine andere Nutzerin schreibt auf Twitter, dass sie Tickets für das Konzert in der Münchener Olympiahalle bekommen hat. Auf eine Frage in den Kommentaren nach dem Preis, antwortet sie „93 for standing tickets“ – also 93 Euro für Stehplätze.

Das deckt sich grob mit den Preisen, die auch andere Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien teilen. Auf der Social Media Plattform Tik Tok etwa schreiben User, sie hätten Tickets für 95 Euro gekauft. Andere wiederum sagen zum Beispiel, dass zwei Tickets 211 Euro gekostet hätten. Man kann also davon ausgehen, dass Fans für eine einzelne Karte um die 100 Euro investieren müssen.

Auch in anderen Ländern bewegen sich die Preise in diesem Rahmen. Für ein Konzert im englischen Birmingham beispielsweise hat ein Nutzer etwa 105 britische Pfund plus 16,40 britische Pfund Servicegebühren bezahlt. Das sind insgesamt rund 140 Euro.

Einige Nutzer sind über die Preise verärgert, die meisten allerdings eher, dass sie keine Karten bekommen konnten oder noch immer in der Warteschlange hängen.

20-jährige Durchstarterin

Olivia Rodrigo trat vor ihrer Musikkarriere bereits als Schauspielerin in Erscheinung. Zu sehen war sie bereits in den Disney-TV-Serien „Bizaardvark” und „High School Musical: Das Musical: Die Serie”. 2021 landete die damals 18-Jährige mit ihrer Debut-Single „Drivers License“ einen Hit, ein Jahr später wurde sie mit drei Grammys ausgezeichnet, unter anderem als „beste neue Künstlerin“. Auch in Deutschland spielte die Amerikanerin schon Konzerte – bei ihrer Welttournee mit dem Debut-Album „Sour“ stand sie bereits in Hamburg, Berlin und Köln auf der Bühne.