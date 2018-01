Olivia Nova ist tot Nächster Pornostar stirbt jung

Von red 10. Januar 2018 - 14:22 Uhr

„Ruhe in Frieden, süsser Engel“, mit diesen Worten nimmt die Agentur LA Direct Models Abschied von Olivia Nova. Foto:Screenshot OlivianovaXXX/ Twitter

Die Porno-Industrie trauert: Im Alter von nur zwanzig Jahren ist Erotik-Sternchen Olivia Nova tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Todesursache ist noch ungeklärt.

Stuttgart - US-Porno-Star Olivia Nova ist im Alter von 20 Jahren gestorben. „Wir sind tieftraurig über den Tod unseres Models Olivia Nova“, teilte die Agentur LA Direct Models am Montag auf ihrer Homepage mit. „Wir lernten Olivia als ein wunderschönes Mädchen mit einer sehr süßen und sanften Persönlichkeit kennen.“

Die Agentur gab an, dass Untersuchungsbeamte aus Las Vegas den leblosen Körper des Models am 7. Januar in ihrer Wohnung gefunden hatten. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Eine Obduktion der Leiche soll in den nächsten sechs bis acht Wochen Klarheit bringen.

In den vergangenen Monaten geriet die Porno-Industrie häufiger wegen des Todes von Darstellerinen in die Schlagzeilen. Erst Anfang Dezember wurde Porno-Star August Ames im Alter von 23 Jahren tot aufgefunden (wir berichteten). Erotik-Star Yuri Luv starb im August an einer Überdosis Drogen. Ebenso trauert die Porno-Welt um Shyla Stylez, die im November tot in ihrem Bett gefunden wurde.