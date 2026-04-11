Olivia Jones: Neues Gesicht durch Schönheitsoperation

Olivia Jones macht kein Geheimnis um ihre Schönheitseingriffe. In einem Interview hat sich die Dragqueen nun zu einer mehrstündigen Gesichts-OP geäußert.
Moderatorin und Gastro-Unternehmerin Olivia Jones (56) hat im Interview mit der "Bild"-Zeitung über ihre aufwändige Schönheits-OP gesprochen. Bei dem achtstündigen Eingriff sei ein "Deep Plane Facelifting" bei ihr vorgenommen worden, berichtete die bekannte Dragqueen. "Da wird quasi das gesamte Gesicht mit den Muskeln angehoben und nicht nur die Haut gestrafft", erklärte Jones.