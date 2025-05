Olivgrüner Hosenanzug: Bei Preisverleihung: Prinzessin Kate trägt Outfit von Victoria Beckham

Prinzessin Kate (43) hat einen wichtigen Modepreis verliehen und präsentierte dabei ein Outfit der britischen Designerin Victoria Beckham (51). Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) überreichte in London im Namen des British Fashion Council den "Queen Elizabeth II Award for British Design". Mit dem Preis wird die Arbeit von aufstrebenden Designern gewürdigt, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Dieses Jahr war Patrick McDowell der Preisträger.

Prinzessin Kate trägt olivgrünen Hosenanzug

Kate, die selbst als Mode-Ikone gilt, trug bei der Veranstaltung einen olivgrünen Hosenanzug mit weitem Bein von Victoria Beckham. Dazu kombinierte sie eine weiße Bluse mit Rüschen. Bevor sie den Preis überreichte, machte sie Medienberichten zufolge mit McDowell einen ausführlichen Rundgang durch sein Atelier.

Lesen Sie auch

Der Designer bedankte sich im Anschluss für die Unterstützung und die Anerkennung seiner Profession durch das Königshaus. "Ich war schon auf Wolke sieben, aber dann die Prinzessin zu treffen und ihr echtes Interesse an der Handwerkskunst zu sehen, war wirklich erstaunlich", sagte der Designer nach der Präsentation laut "The Telegraph".

Diese Promis tragen Patrick McDowell

Patrick McDowell träumt davon, Prinzessin Kate selbst einmal einkleiden zu dürfen, wie er laut "The Telegraph" sagte. Sie wäre nicht die erste prominente Dame, die seine Entwürfe trägt: "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (60), Sängerin Lady Gaga (39) und Schauspielerin Keira Knightley (40) präsentierten dem Bericht zufolge bereits die Designs.