Oliver-Wyman-Studie: Bankkunden öffnen sich zunehmend für KI-Beratung

Jeder dritte Bankkunde nutzt bereits KI-Angebote oder will sie testen. Doch bei Transaktionen durch KI-Agenten bleibt die Skepsis groß, zeigt eine aktuelle Studie.
München - Bankkunden in Deutschland sind immer häufiger bereit, mit ihrem Finanzinstitut digital in Kontakt zu treten und sich auch mit Hilfe von Anwendungen Künstlicher Intelligenz beraten zu lassen. Das geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens Oliver Wyman hervor, die in München veröffentlicht wurde. "Das Vertrauen in KI-gestützte Empfehlungen steigt spürbar", sagte René Fischer, Partner bei Oliver Wyman und Co-Autor der Studie.