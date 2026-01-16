Der Schauspieler Oliver Mommsen spricht vor seinem Gastspiel in Fellbach über seine bekannteste Rolle, seine Studienwahl und über seine Rolle als Autist in der Komödie „Die Tanzstunde“.
Es gibt kein Zurück mehr, das Jenseits hat ihn bereits fest in den Fängen. Von einer Kugel hinterrücks getroffen, sinkt er darnieder und erliegt seinen Verletzungen, auch Kollegin Sabine Postel kann nichts mehr ausrichten. Ostermontag 2019: Der Bremer Kriminalhauptkommissar Nils Stedefreund ist Geschichte. Eine Wiederauferstehung wie in manchen TV-Soaps – ausgeschlossen.