Oliver Kalkofe als Quizmaster: Das Duell um die Geld-Revival: Starttermin und Gäste stehen fest

Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) bringen eine Spielshow aus ihrer "Circus HalliGalli"-Late-Night-Show-Zeit zurück. Das Spin-off "Das Duell um die Geld" (2015-2017) feiert nach sieben Jahren ein Comeback. Gemeinsam mit Quizmaster Oliver Kalkofe (59), der auch schon damals den Job übernahm, werden die beiden Moderatoren mit Promi-Gästen in acht neuen Folgen Quiz-Poker-Abende verbringen. Der Streamingdienst Joyn hat nun verkündet, welche Stars mit von der Partie sind.

Rapper Sido (43), "World Wide Wohnzimmer"-Zwilling Dennis Wolter (34) und Moderatorin Hadnet Tesfai (45) treten in Folge eins an. In der zweiten Ausgabe werden Musikerin Shirin David (29), Rapper-Kollege Ski Aggu (26) und Schauspielerin Jessica Schwarz (47) am Pokertisch Platz nehmen.

Für die restlichen Folgen sind diese Promis angekündigt: "World Wide Wohnzimmer"- Twin Benni Wolter folgt auf seinen Zwillingsbruder, ebenso wie die Schauspielerinnen und Schauspieler Palina Rojinski, Nilam Farooq und Edin Hasanovic, Comedienne Hazel Brugger und Comedy-Kollege Till Reiners, die Musiker Michi Beck und Sasha, Sängerin Lary, Choreografin Nikeata Thompson, die Moderatoren Micky Beisenherz und Steven Gätjen, Moderatorin Jeannine Michaelsen, Autorin Sophie Passmann, Autor Benjamin von Stuckrad-Barre, Entertainer Riccardo Simonetti und Twitch-Streamer Papaplatte.

Die Neuauflage von "Das Duell um die Geld" startet am 4. November (immer montags in Doppelfolgen) beim Streamingportal Joyn.

Quizpokern: So funktioniert's

"Das Duell um die Geld" ist eine Mischung aus Quiz und Poker. "Am Spieltisch wird getalkt, taktiert und um richtige Antworten auf Quizfragen gepokert", heißt es in der Ankündigung. Winterscheidt, Heufer-Umlauf und die Gäste setzen nach jeder Frage unter der Spielleitung von Oliver Kalkofe auf die mutmaßlich richtige Antwort. Den Kandidaten aus Film, Fernsehen und Musik lockte damals ein Jackpot in Höhe von 6.000 Euro.