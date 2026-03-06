Oliver Glasner: Ex-Bundesliga-Trainer muss Führerschein abgeben

1 Oliver Glasner (Archivbild) Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa/Owen Humphreys

Weil er wiederholt zu schnell in London unterwegs war, darf sich Coach Oliver Glasner von Crystal Palace vorerst nicht mehr ans Steuer setzen. Der Trainer räumt seinen Fehler ein.











Der österreichische Fußballtrainer Oliver Glasner vom englischen Premier-League-Club Crystal Palace muss seinen Führerschein für ein halbes Jahr abgeben, nachdem er in London zu schnell gefahren ist. Der 51-Jährige, der mit Palace im vergangenen Sommer erstmals den FA Cup gewann, war im Juli vergangenen Jahres morgens um 7:30 Uhr im Stadtteil Bermondsey geblitzt worden.