Oli P., Mr. President, Loona & Co.: Stars der 90er singen live in Ludwigsburg

1 Oli P. war auch bei der TV-Show „The Masked Singer“ mit dabei. Nun kommt er nach Ludwigsburg. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bei „Die 90er Live“ können Besucher der KSK Music Open im kommenden Sommer eine musikalische Zeitreise erleben. Auch Oli P. oder auch Aquagen sind mit dabei.











Es war das Jahrzehnt, in dem die Menschen zu poppig-frechen Beats und fröhlichen Melodien feierten und tanzten, gerne auch in Großraumdiscos – die 1990er. Gut drei Jahrzehnte später, öffnet 2025 nun das Residenzschloss in Ludwigsburg seine Tore für eine Zeitreise: Im Rahmen der KSK Music Open steht bei „Die 90er Live“ am Samstag, 2. August, ab 17 Uhr gleich eine ganze Riege an Künstlern und Bands auf der Bühne, die zu den Stars der 90er zählen.