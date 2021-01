6 Die Feuerwehr rückte in die Olgastraße aus. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Kellerbrand in die Olgastraße in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Die Floriansjünger hatten die Flammen schnell unter Kontrolle und durchsuchen zurzeit noch das betroffene Gebäude.

Stuttgart-Ost - In der Olgastraße in Stuttgart-Mitte ist am Dienstagnachmittag ein Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei mitteilt, alarmierte eine Hausbewohnerin die Einsatzkräfte gegen 16.20 Uhr. Der Brand war ersten Informationen zufolge im Keller des Gebäudes in der Olgastraße 35 ausgebrochen. Gegen 16.50 Uhr meldete die Feuerwehr „Feuer aus“.

Nach derzeitigen Informationen wurde niemand verletzt, Informationen zum Sachschaden gibt es noch nicht. Die Einsatzkräfte durchsuchen zurzeit allerdings noch das Gebäude (Stand: 17 Uhr), deshalb kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob das Feuer nicht doch Verletzte gefordert hat.

