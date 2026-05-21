Olgaeck-Unfall: „Die Schuld wird mich für den Rest meines Lebens begleiten“

Das Urteil ist gesprochen. Die Erinnerung und der Schmerz bleiben jedoch. Bei Opfern, deren Angehörigen – und dem Unfallverursacher. Wer lebt man mit einer solchen Schuld?
Verlust, Schmerz, Schuld und Zerstörung – mit diesen existenziellen Erfahrungen beschreibt der Stuttgarter Unternehmer das, was ihn seit dem tödlichen Unfall bewegt und beschäftigt. Er spricht davon, wie sehr er sich schäme. Am 2. Mai 2025 war er mit einem schweren Geländewagen in eine Menschengruppe an der Stadtbahn-Haltestelle Olgaeck gefahren. Eine 46-jährige Frau überlebte diesen Unfall nicht. Der 43-Jährige hatte sie zu Fall gebracht und mit seinem tonnenschweren Fahrzeug überrollt. Gestorben war sie an den Verletzungen, die er ihr zufügte, als er mit seinem SUV im Rückwärtsgang versuchte, zurück auf die Straße zu fahren.