Das kam überraschend: Mitten im Sommer hat die Eisdiele Movida in Stuttgart-West dicht gemacht. Vor einigen Wochen hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Cafés noch Waffeleis, Bier und Croissants an Gäste neben dem Olly-Spielplatz verkauft. Dann folgte die Suche nach Personal. Nun ist der Laden seit einigen Wochen zu.

Leerstand gibt es aber keinen: Ein neuer Pächter für das Lokal ist bereits gefunden. Jan Schubert, Chef der Kultkneipe Sutsche im Stuttgarter Westen, hat am Montag den Pachtvertrag unterschrieben. Sein Restaurant ist nur knapp 500 Meter entfernt von der früheren Eisdiele und zieht seit knapp 20 Jahren eine treue Stammkundschaft an. Beliebt sind bei den Sutsche-Gästen vor allem das urige Ambiente, das Tischkickerzimmer und schwäbische Klassiker wie selbst gemachte Maultaschen und Käsespätzle.

Eis soll es weiterhin in dem Ecklokal geben – doch es soll sich auch einiges ändern. Foto: StZN

Und das bleibt auch vorerst so. „Das Sutsche zieht nicht um“, sagt Schubert im Gespräch mit unserer Redaktion. Stattdessen macht der Platzhirsch-Mitgründer ein neues Lokal auf. Was genau in der Eckhaus-Lokalität passieren wird, ist noch geheim. „Es gibt viele Ideen“, sagt Schubert. Klar ist: Es wird sich einiges ändern. Doch das Interieur bleibt. „Wir reißen nicht alles raus. Das wäre auch nicht nachhaltig.“ Auch Eis soll es weiterhin geben, aber von einem anderen Hersteller. Außerdem bleiben Aperol Spritz und Kuchen auf der Karte.

Eröffnung steht kurz bevor

Viel Geduld brauchen Anwohner und Familien nicht mehr, die das Bistro an der Hasenbergstraße vermissen. Am Donnerstag soll der Name entschieden werden. In der kommenden Woche will Schubert den Laden bereits eröffnen. „Ich bin mega aufgeregt“, sagt der Gastwirt. Begeistert sei er vor allem von der Freifläche und dem Spielplatz. „In die Vielfalt der Möglichkeiten habe ich mich verliebt.“

Die bisherige Eisdiele liegt zentral im Westen auf dem Olga-Areal an der Hasenbergstraße in der Nähe dem Park mit der Elisabethenanlage. An Sommertagen tummeln sich hier meist Familien, die sich zum Eisessen verabreden und ihre Kinder auf dem Spielplatz toben lassen.