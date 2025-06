Oleander, Tollkirsche und mehr: Achtung, giftige Pflanzen im Garten

1 Giftig oder nicht? Lieber mal genau hingucken Foto: Narin Sapaisarn

Toben, Planschen in Pool oder Planschbecken, Verstecken spielen im Gebüsch: Mit den sommerlichen Temperaturen ist der heimische Garten für viele Kinder die reinste Spielwiese. Während Erwachsene im Liegestuhl entspannen oder den Grill anwerfen, tollen die Kleinen herum. Dabei geraten sie oftmals unbewusst in Gefahr – denn im Garten lauern Vergiftungsgefahren. „Vielen Eltern ist nicht bewusst, dass Gartenpflanzen wie Oleander, Bilsenkraut, Kirschlorbeer, Tollkirsche und Goldregen nicht nur wunderschön blühen oder bunte Früchte bilden, sondern auch giftig sind“, warnt Thomas Wöhler, Betriebsarzt bei der BarmeniaGothaer in Wuppertal.