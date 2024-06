Oldtimerzug in Stuttgart unterwegs: Mit dem Schienenbus über die Panoramabahn in Stuttgart

Der Strecke der Gäubahn in Stuttgart ist eine verlängerte Galgenfrist eingeräumt worden. Wegen der Verzögerungen beim Milliarden-Projekt Stuttgart 21, das erst im Dezember 2026 eröffnet werden soll, verschiebt sich auch die geplante Kappung der Gäubahnstrecke auf das Frühjahr 2026. Wenn es nach den im Gäubahnkomitee zusammengeschlossenen Kritikern des Vorhabens geht, wird es allerdings erst gar nicht zu der Unterbrechung kommen.

Befürchtungen entlang der Strecke

Ihre Sicht der Dinge haben die Umwelt- und Verkehrsverbände Pro Bahn, Verkehrsclub Deutschland, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland sowie Landesnaturschutzverband in einem Schreiben an den Interessenverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn dargelegt, in dem wiederum Städte entlang der Strecke zusammengeschlossen sind. Dort regt sich gleichfalls Unmut, weil man um die Direktanbindung nach Stuttgart fürchtet. Nach den aktuellen Plänen sollen Fahrgäste während der Unterbrechung in Vaihingen von den Gäubahnzügen in S- und Stadtbahnen umsteigen.

Die Kritiker ziehen die Notwendigkeit der Kappung in Zweifel, die von der Bahn mit dem fortschreitenden Bau von S 21 begründet wird. In einem Abschnitt nahe des Nordbahnhofs wird die neue S-Bahnführung an die Bestandsstrecke angeschlossen, wofür die Unterbrechung der Gäubahn dort notwendig werde. Die Kritiker verweisen ihrerseits auf eine bahninterne Untersuchung von 2018 zur „Aufrechterhaltung Gäubahn“.

Sonderfahrten mit Schienenbus

Um für ihren Standpunkt zu werben und die Gegebenheiten direkt vor Ort zeigen zu können, organisiert das Gäubahnkomitee am Sonntag, 30. Juni, Pendelfahrten zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Vaihingen. Die Fahrgäste sind dabei in einem Schienenwagen unterwegs, der längst zu den Oldtimern auf den Gleisen gehört. Abfahrt am Hauptbahnhof ist um 9.48 Uhr, 11.07 Uhr, 12.34 Uhr, 13.50 Uhr, 15.07 Uhr und 16.30 Uhr. Tickets gibt es online auf der Webseite www.roter-flitzer.de und in den „Miniaturwelten Stuttgart” am Arnulf-Klett-Platz. Restkarten sind am Sonntag im Zug erhältlich.