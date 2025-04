Oldtimerverleih aus der Region Stuttgart: Chevrolet G20, V8 Barockengel oder Cadillac Deville: Mit legendären Oldtimern auf Spritztour

1 Hartmut Kümmel (links) und Dieter Fischer stehen auf alte Autos mit Stil. Foto: Christian Kempf/

Dieter Fischer aus Großbottwar-Winzerhausen (Kreis Ludwigsburg) und Hartmut Kümmel haben ein Faible für alte Cadillac-Modelle und Kleinbusse – und daraus ein Geschäftsmodell entwickelt. Wer die legendären Fahrzeuge mieten will, braucht allerdings einen dicken Geldbeutel.











Wer einem Betriebsausflug, einer Hochzeit oder einem anderen besonderen Anlass eine spezielle Note verleihen will und dazu noch etwas für Autos mit Charakter und Geschichte übrig hat, dürfte bei Dieter Fischer und Hartmut Kümmel an der richtigen Adresse sein. Das Duo hat aus seinem Faible für Oldtimer ein Geschäftsmodell entwickelt. Die beiden bieten Spritztouren mit Modellen aus ihrem exklusiven Fuhrpark an. Die Fabrikate haben teils durch TV-Auftritte sogar Berühmtheit erlangt.