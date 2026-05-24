Manche mögen’s heiß. Peter Ludolf gehört dazu. Deutschlands bekanntester Schrotthändler war beim Oldtimertreffen in Kirchheim. Und einen Deutschen Meister gab es dort auch.
Asphalt-Gruftis, Best Ager auf zwei und vier Rädern sowie Senioren der Straße trafen sich zum knatternden Rendezvous in Kirchheim. Mit dabei beim zweiten Oldtimertreffen am Güterbahnhof waren Peter Ludolf und ein Deutscher Meister. Am Pfingstmontag gibt es noch einmal Oldtimer am Güterbahnhof in Kirchheim. Geöffnet hat er von 9 bis 21 Uhr.