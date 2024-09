Oldtimertreffen in Winterbach

22 Da blitzt das Chrom: Auch ein Karmann Ghia, Baujahr 1974, war beim Treffen der Oldtimerfreunde Rems-Murr in Winterbach zu bewundern. Foto: Frank Rodenhausen

Am Sonntag haben beim Treffen der Oldtimerfreunde Rems-Murr zahlreiche Besitzer ihr Heilig’s Blechle vor der Strandbar 51 in Winterbach präsentiert. Wir haben die Bilder dazu.











Es herrscht eine ungewöhnliche Dichte an betagten, aber bestens erhaltenen Fahrzeugen am Sonntag in Winterbach: Zahlreiche Autoliebhaber haben den letzten Tag der Sommerferien genutzt, um ihr Heilig’s Blechle auszufahren. Das Ziel ist die Strandbar 51. Dorthin hatten die Oldtimerfreunde Rems-Murr eingeladen.