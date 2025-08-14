Oldtimertreffen auf Schurwald: Gemütlicher Hock mit alten Autos

An diesem Sonntag findet wieder der Oldtimer-Hock des Vereins Schurwald Classic Club (SCC) auf dem Festplatz Baltmannsweiler statt.
An diesem Sonntag, 17. August, treffen sich Liebhaber betagter Fahrzeuge aus der Region auf dem Festplatz Baltmannsweiler zum Oldtimer-Hock des Vereins Schurwald Classic Club (SCC). Die Hocketse findet jeweils im Wechsel mit dem großen Oldtimer-Treffen des Vereins statt, das in einem zweijährigen Rhythmus in der Ortsmitte von Hohengehren über die Bühne geht. Für einen kleinen Verein wie den SCC ist es trotz vieler ehrenamtlicher Helfer im Ort kaum möglich, jährlich ein großes Oldtimer-Event auszurichten. Doch die alten Fahrzeuge wollen gezeigt werden, und ihre Fahrerinnen und Fahrer wollen sich treffen und austauschen. Deshalb organisiert der Verein die Hocketse als kleinere Veranstaltung, „um die Lücke zu überbrücken“, wie Hans Hägele vom SCC erzählt.