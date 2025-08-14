Oldtimertreffen auf Schurwald: Gemütlicher Hock mit alten Autos

An diesem Sonntag findet wieder der Oldtimer-Hock des Vereins Schurwald Classic Club (SCC) auf dem Festplatz Baltmannsweiler statt.

An diesem Sonntag, 17. August, treffen sich Liebhaber betagter Fahrzeuge aus der Region auf dem Festplatz Baltmannsweiler zum Oldtimer-Hock des Vereins Schurwald Classic Club (SCC). Die Hocketse findet jeweils im Wechsel mit dem großen Oldtimer-Treffen des Vereins statt, das in einem zweijährigen Rhythmus in der Ortsmitte von Hohengehren über die Bühne geht. Für einen kleinen Verein wie den SCC ist es trotz vieler ehrenamtlicher Helfer im Ort kaum möglich, jährlich ein großes Oldtimer-Event auszurichten. Doch die alten Fahrzeuge wollen gezeigt werden, und ihre Fahrerinnen und Fahrer wollen sich treffen und austauschen. Deshalb organisiert der Verein die Hocketse als kleinere Veranstaltung, „um die Lücke zu überbrücken“, wie Hans Hägele vom SCC erzählt.

Anders als bei den Veranstaltungen in Hohengehren, bei denen in den vergangenen Jahren mehr als 700 alte Fahrzeuge vom französischen Kleinwagen über klassische Familienkutschen und amerikanische Dickschiffe bis hin zu Traktoren und Lkws in der Hauptstraße defilierten, erwartet der SCC ein eher gemütliches Treffen. Rund 300 Fahrzeuge waren etwa bei der Hocketse vor zwei Jahren auf dem Festplatz geparkt.

Willkommen sind Fahrzeuge mit einem Mindestalter von 30 Jahren. Die Fahrer und Fahrerinnen werden bei der Anreise begrüßt, dann werden die Fahrzeuge auf dem Festplatz geparkt und ausgestellt. Der Hock beginnt ab 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Daneben gibt es Getränke und Eis, Kaffee und Kuchen, zwei Food Trucks bieten Speisen an. „Ein Begleitprogramm wie bei den Treffen in Hohengehren gibt es nicht. Die Besucher sollen schauen, essen, trinken, schwätzen und sich an der Sonne freuen“, sagt Hägele.

