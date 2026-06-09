Oldtimer-Treffen in Rutesheim: Die echten Schlepper-Schätzchen rücken an

Die Schützgilde Diana macht ihr Schützenhaus am Samstag zu einem Saloon mit Musik und Tanz, bevor sich am Sonntag außergewöhnliche Oldtimer präsentieren.
Der gemeine Mitteleuropäer kann einen Stetson nicht nur an Fasnet oder im Rahmen einer USA-Reise tragen. Gelegenheit, diesen typischen Western-Hut aufzuziehen, gibt es am Wochenende auch im Rutesheimer Schützenhaus. Am Samstag, 13. Juni, lädt die Schützengilde Diana zum Wildwest-Fest ein. Am Sonntag, 14. Juni, wird der Platz vor dem Schützenhaus zur Paradefläche für historische Oldtimer und Schlepper aller Art.