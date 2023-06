21 Fotomotive satt auf dem Parkplatz der Motorworld. Foto: Drofitsch/Eibner

Auf dem Böblinger Flugfeld trafen sich am Sonntag wieder die Oldtimer-Besitzer und -Fans. Eingeladen waren alle, die ein Auto mit „H“-Kennzeichen besitzen. Gekommen sind echte Oldies, blecherne Riesen und Vehikel fürs Auge und das Ego.









Die Handys werden in die richtige Position geschoben, die Kennerblicke fixiert und das Autofahrer-Latein buchstabiert: Einmal im Jahr ist Oldtimer-Treff in der Motorworld. Die Auto-Event-Macher auf dem Flugfeld laden all diejenigen ein, die ein Fahrzeug besitzen, auf dessen Kennzeichen ein „H“ prangt. Heißt: Mindestens 30 Jahre muss es her sein, dass das Auto die Fabrik verlassen hat.