Oldtimer-Messe in Stuttgart: Vor der Eröffnung – das sind die ersten Bilder von der Retro Classics

Die Oldtimer-Messe Retro Classics zieht von Donnerstag bis Sonntag wieder Zehntausende von Besuchern an. Wir haben die ersten Bilder von Oldies und Ständen.
In den Hallen der Messe Stuttgart auf den Fildern ist von diesem Donnerstag bis Sonntag wieder alles rund um historische Fahrzeuge geboten. Zur Retro Classics 2026 werden Zehntausende von Besuchern erwartet. Hochglanzpolierte Klassiker, für die zum Teil sechsstellige Verkaufspreise aufgerufen werden, Alltagsfahrzeuge mit Patina, historische Zweiräder, Busse und Nutzfahrzeuge – Oldtimer-Fans jeglicher Art kommen auf ihre Kosten. Wer für seinen Klassiker Ersatzteile sucht, neue Werkzeuge oder gar eine Hebebühne für seine Schrauberwerkstatt benötigt, wird ebenso fündig wie Liebhaber von Autoprospekten, alten Blechschildern und Miniatur-Automodellen. Die Oldtimer-Messe mit zahlreichen Sonderschauen ist einer der Pflichttermine für Liebhaber automobiler Klassiker aus ganz Europa.