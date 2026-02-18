Oldtimer-Messe in Stuttgart: Die Retro Classics beginnt – das sind die ersten Oldtimer-Bilder

Die Oldtimer-Messe Retro Classics zieht von Donnerstag bis Sonntag wieder Zehntausende von Besuchern an. Wir haben die ersten Bilder von Oldies und Ständen.
In den Hallen der Messe Stuttgart auf den Fildern ist von diesem Donnerstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, wieder alles rund um klassische Fahrzeuge geboten. Zur Retro Classics 2026 werden wieder Zehntausende von Besuchern erwartet. Hochglanzpolierte Klassiker, für die zum Teil sechsstellige Verkaufspreise aufgerufen werden, Alltagsfahrzeuge mit Patina, historische Zweiräder, Busse und Nutzfahrzeuge – Oldtimer-Fans jeglicher Art kommen auf ihre Kosten.