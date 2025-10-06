Oldtimer-Markt: Mekka des „rostigsten Hobbys der Welt“

Der Schrauber-Markt Veterama lockt zum 50. Mal Oldtimer-Fans nach Mannheim. Gründer Winfried Seidel erinnert sich an die Anfänge.
Es ist DER Treffpunkt der Schrauberszene: der Oldtimer-Markt Veterama in Mannheim. Das herbstliche Gipfeltreffen für Menschen, die ihre Freizeit dem Reparieren und Restaurieren mehr oder minder betagter Vehikel mit zwei, drei oder vier Rädern widmen. Zusammen mit anderen neugierigen Zeitgenossen sind das mehr als 30 000 Besucher, die dieses Jahr vom 10. bis zum 12. Oktober auf dem Maimarktgelände die Stände von rund 2500 Anbietern und Ausstellern abklappern. Wer alles absuchen möchte, muss etwa 26 Kilometer Wegstrecke zurücklegen. Und findet vielleicht dann doch nicht das ersehnte Ersatzteil, kehrt aber mit der Gewissheit aus Mannheim zurück, sich mit Gleichgesinnten gut unterhalten zu haben. Außerdem findet sich so viel anderes: Mobiliar, Gemälde, Lampen, Schaufensterpuppen, Bücher, Modellautos und vieles mehr. Mutige Gäste kaufen auch gleich ein mehr oder minder komplettes Fahrzeug vor Ort. Man will ja über den Winter was zu schrauben haben.