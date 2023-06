Liebhaber alter Automobile bekommen beim Classic Car Treffen auf dem Marktplatz in Kornwestheim am Sonntag jede Menge geboten. Und auf die Oberbürgermeisterin warten gleich zwei Überraschungen.

Einen Rekord hat der Vorsitzende des Motorsportclubs Kornwestheim (MSC) Peter Hilcher beim inzwischen siebten Oldtimer-Treffen am Sonntag vermelden können: Das schon 100 Jahre alte Ford T-Modell von Reinhold Frech war das älteste der ausgestellten automobilen Raritäten. „Und damit ist es so alt wie der ADAC Württemberg als Dachverband aller lokalen Motorsportclubs, zu dem auch der MSC gehört“, sagte Peter Hilcher. Bettina Ketzmerick-Kampa bedankte sich als ADAC-Vorstand ebenfalls für das Engagement lokaler Vereine wie des MSC, dem der ADAC Württemberg nicht zuletzt seine Attraktivität verdanke.

Nach ihrem Grußwort an Gäste und Oldtimer-Besitzer wurde die Oberbürgermeisterin Ursula Keck für ihre Unterstützung des Motorsportvereins geehrt. Und sie durfte gleich im Anschluss eine mutmaßlich letzte Ehrenrunde in ihrer Mission als Oberbürgermeisterin im schwarzen Ford T-Modell aus dem Jahr 1923 über den Marktplatz mitfahren. Nicht nur die Kinder waren vom Geknatter und der fast heiser klingenden Hupe des Autos sichtlich begeistert.

Ein Feuerwehr-Oldie mit viel Hubraum

Reihum standen automobile Raritäten in Reih und Glied, eine schöner gepflegt und restauriert als die andere. Ente, Käfer und Jaguar standen einträchtig neben NSU-Prinz und Trabi – jener in einer extravaganten Ausführung als Cabrio. Doch auch Sportwagenfreunde kamen mit historischen Mercedes, Porsche oder italienischen, englischen und amerikanischen Nobelmarken auf ihre Kosten.

Viele Jahre auf dem Buckel hat auch das ehemalige Feuerwehrauto der Gemeinde Freiberg am Neckar. Gebaut im Jahre 1937 hatte der feuerrote Magirus-Deutz schon damals einen wassergekühlten 6-Zylinder-Reihenmotor mit gut 4,5 Liter Hubraum. In mehr als 2000 freiwilligen Arbeitsstunden hatten es die Freiberger Floriansjünger vor Jahren auf Hochglanz restauriert und poliert.

In welch riesige Dimensionen sich heutige Autos entwickelt haben, lässt sich an ersten Fiat 500 oder VW Golf deutlich ablesen. In ihren Ausmaßen erscheinen sie gegenüber den aktuellen Nachfolgern verletzlich, filigran und fast winzig.

Viele Besucher haben großes Fachwissen, sie investieren viel Zeit in ihre Leidenschaft, und man kennt sich. Auch Reinhold Frech hat sein Leben den vierrädrigen Schönheiten verschrieben. Nicht nur, dass er seit 1978 im benachbarten MSC Aldingen dabei ist. Er nennt ein weiteres T-Model und weitere Raritäten sein eigen. Das mitgebrachte Ford T-Modell hat er übrigens vor 15 Jahren in England entdeckt und erworben.

Von den umliegenden Landkreisen und weit darüber hinaus haben sich Besitzer mit ihren Oldtimer-Raritäten eingefunden. Bei strahlendem Sonnenschein hörte man bei Bewirtung an den begehrten Schattenplätzen viel Fachsimpelei, und es gab regen Austausch auch mit Besuchern. Mit dem Classic Car Treffen und den Salamander Classics bietet Kornwestheim gleich zwei attraktive Ereignisse für Oldtimer-Fans.