Oldenburg: Ermittlungen nach Gewalttat mit vier Toten

Ein Mann soll in Oldenburg zwei Kinder, seine Partnerin und sich selbst getötet haben. Die Polizei ermittelt - noch sind viele Fragen offen.
Nach dem Gewaltverbrechen mit vier Toten in einem Wohnhaus im niedersächsischen Oldenburg laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Ein Mann soll am Montag seine Kinder und seine Partnerin erschossen haben - anschließend soll er sich selbst getötet haben, wie die Polizei mitteilte. Es wird erwartet, dass die Polizei heute im Laufe des Tages weitere Angaben zu den Ermittlungen machen könnte.