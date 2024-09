Olaf Scholz und Jobturbo: Integration von Geflüchteten durch schnelle Jobvermittlung stärken

1 Olaf Scholz möchte Geflüchtete schneller in Jobs vermitteln. Das Programm Jobturbo der Bundesagentur für Arbeit soll dabei helfen (Symbolbild). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Bundeskanzler Olaf Scholz drängt auf eine schnellere Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Während erste Erfolge erkennbar seien, fordert Scholz zusätzlichen Pragmatismus von Arbeitgebern und Jobcentern.











Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dringt darauf, Geflüchtete schneller in Jobs zu vermitteln. Er sagte am Montag in Berlin, dafür brauche es „maximalen Pragmatismus“ und guten Willen auf allen Seiten: bei Arbeitgebern, den Jobcentern sowie den Geflüchteten selbst. Scholz sieht erste Erfolge, verlangt aber weitere Anstrengungen. Für die Integration von geflüchteten Menschen sei Arbeit das entscheidende Kriterium, betonte der Kanzler.