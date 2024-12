Olaf Scholz stellt Vertrauensfrage: Nicht nur in Scholz fehlt das Vertrauen

1 Olaf Scholz hofft auf Rückenwind im Wahlkampf – und ignoriert dabei Umfragewerte und verlorenes Vertrauen. Foto: imago/dts Nachrichtenagentur

Nicht nur Olaf Scholz hat Vertrauen verspielt, meint Wolfgang Molitor. Das ist gefährlich – ebenso wie die Ignoranz der Kanzlerkandidaten gegenüber einer klaren Botschaft.











Link kopiert



Olaf Scholz wird an diesem Mittwoch das Parlament schriftlich auffordern, ihm nicht das Vertrauen auszusprechen. Und wie es aussieht, wird ihn die Mehrheit der Abgeordneten bei der Abstimmung am Montag nicht enttäuschen. Das ist richtig. Alternativlos, hätte seine Amtsvorgängerin kühl behauptet. Denn dieser Regierungschef ist ein Kanzler der Minderheit. Im Bundestag, in seiner eigenen Partei, in der Bevölkerung sowieso.