16 Eintrag ins goldene Buch der Stadt: Kanzler Olaf Scholz Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Freitag ist Olaf-Scholz-Tag – gemessen an den vielen Terminen, die er in Stuttgart wahrnimmt. Angefangen vom Katholikentag bis zur Diskussionsveranstaltung mit unserer Zeitung.















Der Kanzler ist in der Stadt – das ist am Freitag unübersehbar. Es gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei zeigt in der City massiv Präsenz. Olaf Scholz hat hier eine Menge Termine: Auftritt beim Katholikentag mit Rede in der Liederhalle, Rundgang durch den Stadtgarten, wo der Katholikentag seine Zelte aufgeschlagen hat, Besuch im Rathaus mit Eintrag ins goldene Buch der Stadt und am Abend eine Diskussionsveranstaltung mit unserer Zeitung. Ein volles Programm.

Voll ist auch die Stadt , doch sie war schon deutlicher voller. Knapp 100 000 Dauerteilnehmer kamen 2015 zum Evangelischen Kirchentag nach Stuttgart. Der Katholikentag, der noch bis Sonntag geht, zählt rund 19 000 Dauerteilnehmer, darunter 7000 Aktive. Zusätzlich wird mit etwa 6000 Tagesbesuchern kalkuliert. Rund 1100 Helferinnen und Helfer sind an den vier Tagen im Einsatz.

Der Katholikentag kostet rund zehn Millionen Euro

Kosten wird dieser 102. Deutsche Katholikentag mit seinen rund 1500 Veranstaltungen nach offiziellen Angaben rund zehn Millionen Euro. 3,2 Millionen Euro davon würden aus Eigenmitteln aufgebracht, teilen die Veranstalter mit. 1,8 Millionen Euro steuere der Verband der Diözesen Deutschlands bei und 1,3 Millionen Euro die gastgebende Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Stadt Stuttgart beteiligt sich mit 1,5 Millionen Euro, das Land Baden-Württemberg mit zwei Millionen Euro und der Bund mit 500 000 Euro. Bei der Giordano-Bruno-Stiftung stößt das auf Kritik. Mit einer Aktion am Stauffenbergplatz protestiert sie gegen den staatlichen Zuschuss.