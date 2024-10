Olaf Scholz bei IBM in Ehningen: Mit dem Kanzler in die Quanten-Zukunft

1 Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Dienstag in Ehningen erwartet Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Der Quantencomputer der IBM in Ehningen erhält Verstärkung: Der Hightech-Konzern erweitert ihn zum Rechenzentrum. Dafür kommt sogar Bundeskanzler Olaf Scholz in den Landkreis Böblingen.











Die IBM schlägt in Ehningen das nächste Kapitel im Bereich Quantencomputing auf und weiht am 1. Oktober ihr erstes Quanten-Rechenzentrum auf europäischem Boden ein. Dazu geladen ist – neben viel Prominenz aus dem Hightech-Konzern – der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er schneidet am Mittag das obligatorische Band durch, um den Rechenbetrieb zu starten. Es ist der zweite Besuch des Kanzlers im Kreis Böblingen in diesem Jahr: Im April besuchte er die Gottlieb-Daimler-Schule in Sindelfingen und das dortige Mercedes-Werk.