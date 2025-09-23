Oktoberfest, TV-Auftritte, Album: Jürgen Drews: Und plötzlich ist der König von Mallorca wieder da

Nachdem vor wenigen Jahren bekannt wurde, dass Jürgen Drews an der Nervenkrankheit Polyneuropathie erkrankt ist, wurde es zunächst etwas ruhiger um den Schlagerstar. Ganz kann er die Bühne aber offenbar nicht hinter sich lassen.
"Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut." Mit diesen Worten hatte Jürgen Drews (80) im Sommer 2022 in der Show "Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!" in einem Einspieler das Ende seiner großen Karriere angekündigt. Im Jahr zuvor hatte er bekannt gemacht, an der Nervenkrankheit Polyneuropathie erkrankt zu sein. Er zog sich später nach einem letzten Live-Konzert und einer Abschiedsshow größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück. Der "König von Mallorca" kann die Bühne aber offenbar nicht so ganz hinter sich lassen.