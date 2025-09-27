Oktoberfest: Schwarzenegger gibt auf der Wiesn den Takt an

Schwarzenegger gibt auf der Wiesn den Takt an

3 Frohgelaunt griff der "Terminator" im Marstall-Festzelt zum Taktstock. Foto: Felix Hörhager/dpa

Hauch von Hollywood zur Halbzeit der Wiesn: Der «Terminator» greift sich den Taktstock im Marstall-Zelt und dirigiert von der Bühne. Nicht die erste Erfahrung dieser Art für den 78-Jährigen.











München - Filmstar Arnold Schwarzenegger (78) hat auf dem Münchner Oktoberfest zum Taktstock gegriffen. Im Marstall-Festzelt dirigierte der prominente Besuch aus Amerika am Freitagabend die Band und die singende Menge - und hatte dabei sichtlich Spaß. Anschließend machte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien Selfies mit den Musikern.