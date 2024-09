1 Pulsierend und dröhnend: So feiern die Gäste der Wiesn am liebsten. Foto: dpa/Felix Hörhager

In München herrscht wieder Ausnahmezustand – an diesem Samstag startet das Oktoberfest. Damit der Besuch sicher ist, rät die Polizei zu Vorkehrungen.











Es wird gefeiert unter verschärften Sicherheitsbedingungen. So viel Kontrolle, Verbote und Absperrungen auf der Münchner Wiesn wie in diesem Jahr gab es noch nie. Das pulsierende, dröhnende und in allen Farben aufleuchtende Gelände - 42 Hektar und damit so groß wie 59 Fußballplätze - wird eine Hochsicherheitszone sein.