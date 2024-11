Oktober-Wetter in Stuttgart: Versöhnliches Ende nach grausigem Start

1 Spaziergänger im Rosensteinpark genießen das sonnige Herbstwetter. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Das Wetter im Oktober begann novembrig und endete dann doch golden. Bereits Mitte des Monats wurde die durchschnittliche Jahresregenmenge für Stuttgart erreicht. Wie geht’s im November weiter?











So was nennt man ein Grande Finale: Der Oktober verabschiedete sich in Stuttgart teilweise so richtig golden. Blauer Himmel, gelbrote Blätter, milde Luft und der Nebel legte sich meist woanders übers Land. Dort aber zäh. Hier dagegen räumten zum Beispiel am 29. Oktober bei gut achteinhalb Sonnenstunden die Straßencafés noch einmal Stühle und Tische nach draußen und in den Apotheken sank die Nachfrage nach Vitamin D, das man bei Sonnenschein ja ausreichend selbst produziert.