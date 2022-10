13 Ein Sonnenbad im Oktober: Bei um die 25 Grad war Entspannung angesagt. Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

War es womöglich doch voreilig, die Sommerklamotten ganz hinten im Kleiderschrank einzumotten? Bei Temperaturen um die 25 Grad darf man durchaus die Hosen runterlassen, zumindest die langen, und zu Shorts und T-Shirt greifen. Oder ein leichtes Sommerkleid überstreifen. Vermutlich hätten sich sogar Stuttgarts Freibäder am Wochenanfang über Zulauf freuen dürfen, hätten sie nicht schon vor Wochen den Betrieb eingestellt. Schade nur, dass dieser Montag kein Sonntag war.

Wenn schon die Bäder dicht sind, mögen sich etliche Stuttgarterinnen und Stuttgarter gedacht haben, dann nehmen wir eben auf dem Schlossplatz oder im Schlossgarten ein Sonnenbad. Außerdem konnten die Passanten in der Innenstadt noch mal Haut zeigen. So machten viele Menschen den Montag immerhin zu einem Sommertag.

Bei 25 Grad darf man von Sommer sprechen

Das war schon mehr als ein goldener, sonnendurchfluteter Oktobertag, den die Meteorologen an diesem 17. Oktober 2022 für Stuttgart verzeichnen durften. Man muss schon weit zurückgehen, um einen 17. Oktober mit ähnlichen Werten zu erwischen. Zuletzt war das 1967 der Fall, als am Schnarrenberg 24,3 Grad gemessen wurden.

„Bei Temperaturen von um die 25 Grad darf man ruhig von Sommer sprechen“, meint Sabine Krüger, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Häufig sei das im Oktober in unseren Breiten nicht der Fall, vor allem, weil wir schon die Mitte des Monats erreicht hätten. Kollege Andreas Paffenzeller, der beim DWD die Statistik und die Wetterextreme im Blick hat, wird noch konkreter. Am 4. Oktober 1985 wurden am Schnarrenberg sommerliche 29 Grad gemessen, aber das war noch ganz am Monatsanfang. Je länger der Oktober sich hinzieht, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass noch mal die 20-Grad-Marke geknackt wird. Ein später Ausreißer wurde übrigens am 23. Oktober 1989 mit 25,7 Grad notiert, auch an einem Montag.

Die Ausreißer häufen sich

„Normalerweise“, sagt Andreas Pfaffenzeller, „registrieren wir im Oktober in Stuttgart keine Sommertage mehr.“ Also Tage, bei denen 25 Grad erreicht werde. Die seien die Ausnahme und gingen auf subtropische Einflüsse zurück. Allerdings könnten sich Ausreißer dank der Klimaveränderung häufen.

Ein Wintereinbruch ist noch nicht in Sicht

Und wie schaut es mit dem Stuttgart-Wetter für die restliche Woche aus? Der Dienstag verspreche mit 22 Grad noch recht mild zu bleiben, meint Sabine Krüger. Allerdings würden im Laufe des Tages von Westen her Wolken hereinziehen. Vereinzelt könne es zu Schauern kommen. Die restliche Woche sei mit 16 bis 17 Grad eher durchwachsen bis regnerisch, für Oktober aber dann doch vergleichsweise mild. Westliche Einflüsse und atlantische Strömungen würden dann unser Wetter bestimmen.

So viel zum Oktoberwetter in Stuttgart, das etwas für einen zeitweise kühlen September entschädigt, der mit einer Mitteltemperatur von 14,9 Grad doch eher ans Heizen denken ließ. Viel weiter mag die Meteorologin Krüger nicht in die Zukunft schauen. Ein Wintereinbruch sei momentan aber noch nicht in Sicht – zumindest was den Trend der kommenden zehn Tage betrifft.