Oktagon 83 in der Schleyer-Halle: MMA in Stuttgart – Blick hinter die Kulissen vor Alina Dalaslans Kampf

Kampfsportfans pilgern am Samstag nach Stuttgart – Publikumsliebling Alina Dalaslan steigt erst später in den Käfig. Ein Blick hinter die Kulissen des großen MMA-Events.
13.000 Kampfsportbegeisterte sind am Samstagabend nach Stuttgart gepilgert, um das wandernde MMA-Spektakel Oktagon zu erleben – den aktuell wahrscheinlich wichtigsten Veranstalter Europas in dem Vollkontaktsport. Erlebten Mixed Martial Arts, wofür MMA ausgeschrieben steht, vor einigen Jahren noch wegen der Härte der Kämpfe zumindest in Deutschland eher ein Nischendasein, scheinen die Duelle im Käfig, bei denen Schläge, Tritte, Ringen und der Kampf am Boden erlaubt sind, heute deutlich an Akzeptanz dazugewonnen zu haben.