RTL bringt am 18. Oktober erstmals ein MMA-Event von "Oktagon" ins Free-TV. Als Moderatorinnen der Live-Übertragung verpflichtet der Sender Anna Kraft und Sophia Thomalla.

Am 18. Oktober steigt in der ausverkauften Lanxess Arena in Köln mit "Oktagon 78" eines der größten Mixed-Martial-Arts-Events Europas. Bislang zeigte RTL die "Oktagon"-Events nur beim Streamingdienst RTL+. Zur Free-TV-Premiere der MMA-Show setzt RTL auf die Moderatorinnen Sophia Thomalla (36) und Anna Kraft (40), wie der Sender mitteilt.

Sophia Thomalla ist "VIP-Moderatorin" Zunächst führt Kraft ab 22:45 Uhr durch die Sendung "Oktagon 78 - der Countdown" - live aus Köln. Mit Vor- und Hintergrundberichten bereitet sie die Zuschauer auf die Main-Events vor. Ab 23:15 Uhr steigen die Kämpfer für diese in den Käfig. Der MMA-Profi Max Coga (36) analysiert während der Live-Übertragung das Geschehen, unterfüttert mit seinem Expertenwissen. Sophia Thomalla fängt als "VIP-Moderatorin" die Stimmen der Stargäste ein. Reporter Andreas Kozocsa unterstützt das Team, indem er kurz vor dem Einlauf Reaktionen und Eindrücke der MMA-Kämpfer liefert.

Sophia Thomalla ist bereits am Vortag Teil des MMA-Spektakels, wenn RTL+ das "Public Weigh-In" live ab 17:00 Uhr überträgt. Dabei werden die Kämpfer gewogen und treten sich beim sogenannten "Staredown" gegenüber.

Diese MMA-Stars kämpfen im Käfig

Am 18. Oktober geht es dann unter anderem für den deutschen MMA-Star Christian Eckerlin in den Käfig. Er tritt in einem der Hauptkämpfe gegen den ehemaligen WFC-Champion Ivica Trušček an. Frédéric Vosgröne, auch "Neandertaler" genannt, ist ebenfalls einer der Main-Event-Stars. Die Stuttgarter Kämpferin Alina Dalaslan muss sich gegen die erfahrene Katharina Lehner beweisen, wie auf der Website der Veranstaltung einsehbar ist.