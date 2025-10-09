RTL bringt am 18. Oktober erstmals ein MMA-Event von "Oktagon" ins Free-TV. Als Moderatorinnen der Live-Übertragung verpflichtet der Sender Anna Kraft und Sophia Thomalla.
Am 18. Oktober steigt in der ausverkauften Lanxess Arena in Köln mit "Oktagon 78" eines der größten Mixed-Martial-Arts-Events Europas. Bislang zeigte RTL die "Oktagon"-Events nur beim Streamingdienst RTL+. Zur Free-TV-Premiere der MMA-Show setzt RTL auf die Moderatorinnen Sophia Thomalla (36) und Anna Kraft (40), wie der Sender mitteilt.