Nun geht es endlich los: Auf ihrem Instagram-Account gewährt Heidi Klum erste konkrete Blicke auf ihr Halloween-Kostüm.
Da ist der erste konkrete Blick auf Heidi Klums (52) diesjähriges Halloween-Kostüm - und es wird offenbar wirklich so hässlich und grässlich, wie sie im Vorfeld angekündigt hat. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte Klum eine Nahaufnahme ihres Mundes: Statt ihrer makellosen Model-Zähne sind jedoch viel Zahnfleisch und fiese spitze Reißzähne zu sehen. Wer sich noch an die "Akte X"-Folge "Der Parasit" erinnern kann, dürfte umgehend Albtraum-Flashbacks bekommen. Ihr simpler Kommentar zu dem Horrorgebiss: "Ok... es geht los".