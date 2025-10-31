Da ist der erste konkrete Blick auf Heidi Klums (52) diesjähriges Halloween-Kostüm - und es wird offenbar wirklich so hässlich und grässlich, wie sie im Vorfeld angekündigt hat. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte Klum eine Nahaufnahme ihres Mundes: Statt ihrer makellosen Model-Zähne sind jedoch viel Zahnfleisch und fiese spitze Reißzähne zu sehen. Wer sich noch an die "Akte X"-Folge "Der Parasit" erinnern kann, dürfte umgehend Albtraum-Flashbacks bekommen. Ihr simpler Kommentar zu dem Horrorgebiss: "Ok... es geht los".

Bereits Anfang Oktober hatte das Model einen ersten vagen Vorgeschmack geliefert. Damals zeigte Klum mehrere Aufnahmen einer Gesichtsprothese auf einer Metallplatte. "Das ist erst der Anfang", kündigte sie dazu an.

Vergangene Woche folgten weitere Hinweise. Sie teilte beispielsweise ein Foto, auf dem ein Gipsabdruck ihres gesamten Oberkörpers inklusive Arme, Rücken und vor allem Gesäß zu sehen ist. An den Schulterblättern sind Öffnungen für Schrauben gelassen - die Arme werden also wahrscheinlich beweglich sein. "Feeling cheeky" (Dt.: "Fühle mich frech"), schrieb sie dazu und fügte Pfirsich- und Zwinkersmiley-Emojis hinzu. Markiert wurde Prothesen-Maskenbildner Mike Marino, mit dem sie wie in den letzten Jahren wieder zusammenarbeitet.

Sie ist die "Queen of Halloween"

Lange dauert es nicht mehr, ehe Klum ihre aufwendig-gruselige Verkleidung in Gänze zeigen wird. Pünktlich zu Halloween am 31. Oktober veranstaltet sie wieder ihre legendäre Party in New York. Klum gilt als "Queen of Halloween" und steckt Jahr für Jahr Monate in die Planung ihres Kostüms und hält es bis zum Schluss streng geheim. "Ich werde sehr hässlich sein, denn ich versuche immer, etwas anderes zu machen", erklärte sie unlängst im Interview mit dem "People"-Magazin.

Dieses Versprechen scheint sie definitiv zu halten, wie der Gebiss-Schnappschuss belegt. Noch im vergangenen Jahr setzte sie eher auf drollig: Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (36) erschien sie als süßes E.T.-Pärchen.