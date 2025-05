Ohne Unterwäsche bei Met Gala: Halle Berry im riskanten Naked Dress

Halle Berry (58) hat bei der Met Gala in New York City ein sehr gewagtes Outfit präsentiert. Die Schauspielerin schritt in einem transparenten Kleid mit tiefem Ausschnitt über den blauen Teppich. Die von LaQuan Smith (36) entworfene Robe im Meerjungfrauen-Stil war komplett durchsichtig, mit Ausnahme einiger besonders strategisch platzierter dunklen Längsstreifen, die das Nötigste verdeckten. Von Unterwäsche war bei dem Auftritt der 58-Jährigen nichts zu sehen.

Zu dem Kleid, das in einer Schleppe auslief, trug Halle Berry einen Schleier, einen Fascinator und einen kurzen, schwarzen Blazer mit Schulterpolstern. Ihr Haar hatte sie für das prestigeträchtige Mode-Event zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. Der Filmstar sorgte außerdem mit einer Diamant-Halskette und passenden Ohrringen für zusätzlichen Glamour.

Das ist die Inspiration hinter dem Kleid

Das diesjährige Thema der Met Gala war "Superfine: Tailoring Black Style", wobei der Dresscode "Tailored for You" lautete. Der Designer von Halle Berrys Kleid erklärte "People": "Ich habe mich schon immer vom Wesen der Harlem Renaissance und dieser jazzigen Ära inspirieren lassen." LaQuan Smith fügte hinzu: "Für mich sind scharfe Schnitte und übertriebene Schultern das, was ich schon immer in meine Kollektionen eingebaut habe. Ich liebe auch die 80er Jahre und die Unerschrockenheit von Josephine Baker, also denke ich, dass man etwas von der Essenz all dieser Dinge in dem Design wiederfinden wird."

Das wichtigste Event der Modebranche fand am Montagabend im Metropolitan Museum of Art in New York City statt. Die Mode-Oscars, wie die Veranstaltung auch genannt wird, konzentrierten sich dabei auf Herrenmode und die Farbe Schwarz. In der neuen Ausstellung des Museums werden, inspiriert von Monica L. Millers Buch "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity", Kleidungsstücke, Gemälde oder Fotografien gezeigt, die den Stil des Schwarzen Dandyismus vom 18. Jahrhundert bis heute zeigen.