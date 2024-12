1 Boris Becker zeigt seinen 375.000 Followern Fotos der Beerdigung seiner Mutter. Foto: IMAGO/Bestimage

Boris Beckers Mutter Elvira wurde am 30. November in ihrer Heimatstadt beerdigt. Auf Instagram gewährt die Tennislegende mit einigen Fotos Einblicke in die Trauerfeier.











Boris Becker (57) trauert weiterhin um seine Mutter Elvira. Die 89-Jährige ist am 21. November in ihrer Heimatstadt Leimen verstorben. Neun Tage später wurde sie ebenfalls dort beigesetzt. Auf seinem Instagram-Account teilte Boris Becker am 2. Dezember einige Fotos von dem bewegenden Moment.