Ohne sie wäre ich nicht, wer ich bin: Chris ONeill überrascht mit Liebeserklärung an Prinzessin Madeleine

Chris O'Neill überrascht mit ungewohnter Offenheit: In einem neuen Interview spricht er über seine Deutsch-Kenntnisse und wie er für die Kinder spart. Dazu gibt es eine rührende Liebeserklärung an Prinzessin Madeleine.
Er gilt als das Phantom des schwedischen Hofes: Chris O'Neill (51) meidet das Rampenlicht, gibt kaum Interviews und überlässt die große Bühne meist seiner Ehefrau, Prinzessin Madeleine (43). Doch nun hat der gebürtige Brite eine Ausnahme gemacht. In einem Interview öffnete er überraschend ein Fenster in sein Privatleben - und sprach so offen wie selten zuvor über seine Gefühle, seine Rolle als Vater und seine Fehler.